Groot enthousiasme rond weggeefactie aan Kasteel Terlaemen: “We geven ons bezit een tweede leven en maken de mensen nog gelukkig ook”

Nina Shop Dit voorjaar blijf je niet ongezien: 9 handtassen in trendy winterkleu­ren

Niets mis met een zwarte of cognac handtas, maar wie écht mee wil zijn met de trends pakt uit met kleur. Paars, geel, groen… Deze winter blazen we iedereen omver met tassen in knaltinten! Nina Shop toont haar favorieten.

20 januari