Gloednieuw wildplukpad op Domein Bovy opent op zondag 11 juni

“Hij is blijven wachten op mij”: na twee dagen zoeken is valkenier Daniel herenigd met zijn steenarend

“Mijn steenarend is door omstandigheden los geraakt van zijn blok en zonder zender gaan vliegen.” Het is met dat bericht dat valkenier Daniel Smets zondag op Facebook een oproep deed, in de hoop om zo snel mogelijk zijn vogel terug te vinden. Na twee dagen zoeken blijkt dat nu ook gelukt te zijn. “Ik heb hem zelf gevonden.”