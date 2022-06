Gigantische muggenplaag teistert Zolders gezin: “We zitten alleen buiten onder de parasol met het muskietennet rond ons, iets anders is niet mogelijk”

Drie jaar geleden trokken Valerie Vanden Eynde (37) en haar man samen met haar ouders naar Heusden-Zolder om langs het idyllische Vogelzangbos te wonen. “Heerlijk is het hier. We wonen in een grote kangoeroewoning midden in de natuur. Er zijn geen directe buren, alleen bos. En natuurlijk weet je dat als je in de natuur woont, muggen nooit ver weg zijn. Dat is altijd zo geweest,” zegt Valerie, “Maar dit jaar is het echt absurd.”