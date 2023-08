Limburgse brandweer­zo­nes houden minuut stilte om overleden brandweer­man­nen te herdenken

In de brandweerkazernes van Beringen, Heusden-Zolder en Tessenderlo werd vrijdagochtend een minuut stilte gehouden. Dat gebeurde als herdenkingsmoment voor de twee brandweermannen die vier jaar geleden om het leven kwamen bij een brand in een leegstaand pand aan de Koolmijnlaan in Beringen. “Het is een jaarlijkse traditie”, klinkt het bij de hulpverleningszone Zuid-West Limburg.