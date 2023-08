HUIZEN­JACHT. Aan torenhoge woningprij­zen doen ze niet mee in Heers: “Voor 293.500 euro vind je hier nieuwbouw met vier slaapka­mers”

Op zoek naar een nieuwe stek in Limburg of gewoon benieuwd naar de prijzen en waarom mensen er graag wonen? Elke week zoeken wij het voor jou uit met een lokale vastgoedexpert. Deze week bezoeken we het zuidelijke Heers met Maarten Vannut van Het Immohuis. “De troeven? Een uitstekende verbinding én de betaalbare prijzen.”