Gemeentediensten Heusden-Zolder ondervinden serverproblemen: “Inwoners telefoneren best”

Heusden-Zolder Sint-Franciscus Ziekenhuis telt 18 coronapa­tiën­ten, maar geen uitgestel­de ingrepen

Nu zo goed als alle coronacijfers opnieuw de lucht in gaan, houden ook onze ziekenhuizen opnieuw hun adem in. Zo ook in Limburg, waar het Sint-Franciscus Ziekenhuis in Heusden-Zolder 18 positieve coronapatiënten telt. Toch is een aparte corona-afdeling er momenteel niet opnieuw nodig, zo meldt het ziekenhuis.

15 maart