Geen fiets of heeft jouw tweewieler wat herstelling nodig? Heusdense Fietshal opent voor grote publiek

Partners uit kansarmoedeverenigingen, wijkwerkers of medewerkers Sociaal Huis brengen mensen in een kwetsbare situatie in contact met het project. “Naast een fiets herstellen is er dus ook de mogelijkheid om een fiets voor onbepaalde duur te lenen. Maar de Fietshal is meer dan een fietsbibliotheek. We brengen mensen samen, leren ze dingen bij en zetten in op zelfredzaamheid. Samen zetten we heel Heusden-Zolder aan het fietsen”, aldus de gemeente.