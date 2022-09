Fietsroute laat je kennis maken met de 9 levens van Jef Ulburghs

Wevelgem / Sint-Truiden Brouwerij De Ranke neemt brouwerij in Sint-Trui­den over

De Wevelgemse Brouwerij De Ranke heeft het handelsfonds van brouwerij Kerkom in Sint-Truiden sinds 1 september overgenomen. Alle bieren zullen gebrouwen worden bij De Ranke, later wordt de brouwinstallatie in Sint-Truiden opnieuw opgestart voor de productie van de lokale bieren.

