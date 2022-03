Fietser spuwt dagelijks op auto’s van garage. Garagist reageert met een emmer water

Hasselt Stadsbe­stuur organi­seert voortaan lessen ‘Hessels’ dialect

Het Hasseltse stadsbestuur zet voortaan de schoolbanken klaar voor alle inwoners en iedereen die het ‘Hessels’ wil onderhouden of leren. Die lessen gaan door in de Lokale Dienstencentra van de stad en in samenwerking met VZW Veldeke Hasselt die de lessen geven. “Taal is de lijm die ons sociaal weefsel samenhoudt. Dat moeten we koesteren”, zegt schepen van de Hasselaar Dymfna Meynen (N-VA).

17 maart