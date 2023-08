Everzwijnen richten ravage aan in Rijkelstraat in Heusden-Zolder

Nieuwe editie van Vurige vijvers komt naar Genk: “Dit jaar koppelen we het evenement aan de Sint-Martinus­stoet”

Het lichtspektakel Vurige Vijvers komt in oktober voor de vierde keer naar het Molenvijverpark in Genk. Het evenement werd voor het eerst georganiseerd in 2017, maar moest door een aantal coronajaren een pauze inlassen.