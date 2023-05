Drugsverslaafde (49) slaat zoon met deegrol op hoofd: “Als hij drugs nodig heeft, moet iedereen naar zijn pijpen dansen”

NET OPEN. Zon schijnt vanaf zaterdag weer boven Ordingen: Zomerbar Jardin du Commandeur is terug met lekkere nieuwighe­den

Het mag dan nog even kwakkelweer zijn, zomerbar ‘Jardin du Commandeur’ aan het Kasteel van Ordingen is klaar om vanaf zaterdag een streepje zon boven Sint-Truiden te laten schijnen. Ruben Robeyns en Jerome Fontaine heropenen voor het derde jaar op rij het succesvolle concept en hebben opnieuw enkele nieuwigheden in petto. “De bezoekers vroegen vorig jaar om hier ook echt te kunnen eten en daar hebben we een gezellige oplossing voor bedacht”, vertelt Ruben Robeyns.