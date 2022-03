Doe samen met je straat, buurt of vereniging mee aan Vlaanderen Feest

Organiseer je een straat-, buurt- of wijkfeest of een verenigingsactiviteit ergens tussen vrijdag 24 en zondag 26 juni of tussen vrijdag 1 en maandag 11 juli? Staat jouw initiatief in het teken van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap? Dan krijg je misschien wel een feestcheque als tussenkomst in een aantal realisatiekosten van het feest na afloop. Het evenement dat je organiseert moet aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moet het ten eerste een open en niet-competitief karakter hebben. Het moet mensen samenbrengen en een positief gemeenschapsleven uitstralen zonder een politiek of commercieel karakter. Ten slotte moet je er snel bij zijn. Via de feestcheque kan je kosten tot 180 euro recupereren. Deze campagne is financieel mogelijk door een subsidie van de Vlaamse overheid voor Vlaanderen Feest! De feestcheques kunnen worden uitgedeeld zolang de voorraad strekt. Meer informatie vind je hier.