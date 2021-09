Dodelijk ongeval aan Koolmijnlaan in Heusden-Zolder: voetganger overleden

Genk Genk plant prikmomen­ten in buurthui­zen: “Om vaccinatie­graad te doen stijgen”

30 augustus Wie in Genk woont en nog niet is ingeënt tegen het coronavirus, kan vanaf september terecht in verschillende buurthuizen of wijkcentra. Die pop-upvaccinatiemomenten moeten de vaccinatiegraad in Genk doen stijgen.