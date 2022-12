Directeur spendeert meer dan 10.000 euro met kredietkaart van school, maar wordt niet ontslagen

De gewezen directerur van het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder kan niet ontslagen worden. Dat is de beslissing van de Kamer van Beroep van het ministerie van Onderwijs. De directeur gebruikte de kredietkaart van de school voor dure etentjes, reizen en hotels.

Het Sint-Franciscuscollege ontdekte de frauduleuze praktijken voor het eerst in 2020, maar toen kwam het niet tot een tuchtprocedure. De man kreeg een tweede kans als logistiek directeur. In 2021 bleek dat hij opnieuw geld van school had gebruikt voor privézaken. Hij gaf meer dan 10.000 euro uit aan etentjes in dure restaurants. De Kamer besloot enkel dat hij geen directeur meer mag zijn, maar hij kan wel les blijven geven. De school is daar helemaal niet mee akkoord.