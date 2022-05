Controles bij Heusdense handcarwashes brengen tal van inbreuken aan het licht

In overleg met het arbeidsauditoraat en ondersteund door ARIEC Limburg, onderzocht het controleteam drie handcarwashes. Zo bleken de inschrijvingen van enkele werknemers niet correct en de brandveiligheid niet in orde. Daarnaast kwam het team ook fraude met sociale zekerheid en fiscale verplichtingen op het spoor.

Weg met georganiseerde criminaliteit

Met deze gecontroleerde acties wil het lokaal bestuur van Heusden-Zolder georganiseerde criminaliteit in de gemeente de kop indrukken. “Het is bijna onmogelijk om dit zelfstandig aan te pakken”, verduidelijkt burgemeester Mario Borremans. “Daarom is deze interdisciplinaire samenwerking aan de hand van flexacties van cruciaal belang. We moeten niet enkel de netwerken in Heusden-Zolder aan banden leggen, maar ook voorkomen dat ze zich kunnen verplaatsen naar andere gemeenten.”