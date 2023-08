Circuit maakt zich klaar voor 45ste editie van 24 Hours of Zolder: “Hier kan je het spektakel van op de eerste rij volgen”

Sint-Tru­do Ziekenhuis neemt ‘apotheek van de toekomst’ in gebruik

Na iets meer dan een maand proefdraaien neemt Sint-Trudo haar spiksplinternieuwe cleanroom in gebruik in de ziekenhuisapotheek. Hiermee wordt de apotheek van Sint-Trudo futureproof om volgens de hoogste, toekomstige standaarden alle (chemo-)bereidingen in huis te kunnen maken.