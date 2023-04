Boeken- en vinylbeurs strijkt deze zondag neer op Domein Bovy

Woningen aan Grote Baan Houthalen-Helchteren worden aan hoge prijzen verkocht: “Al voor tachtig eigenaars akkoord gemaakt”

In amper een jaar tijd treffen bijna tachtig eigenaars van een pand langs de Grote Baan in Houthalen-Helchteren een akkoord met de Vlaamse overheid omtrent een vrijwillige verkoop. In totaal zullen 150 woningen en gebouwen wijken voor de aanleg van twee tunnels. Een pak burgers bieden hun woning vrijwillig te koop aan omwille van de verrassende prijs die ze krijgen.“Ik kreeg nu bijna het dubbel vergeleken met wat ik in 2019 voor ons huisje betaalde", zegt Yvan Mannaerts die zijn cijfers op tafel legt. De gemiddelde prijs van de reeds verkochte panden ligt ook verrassend hoog.