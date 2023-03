Bestuurder rijdt zonder rijbewijs: auto in beslag genomen

Beringen krijgt eerste vrouwelij­ke straatnaam: “Niet alleen eerbetoon, ook een symbool voor hoop en inspiratie”

8 maart, ook wel gekend als Internationale Vrouwendag. Om dat te vierden huldigde de stad Beringen haar eerste vrouwelijke straatnaam in, en bracht daarmee een eerbetoon aan Maria Jacobs-Colemont. Zij was de eerste vrouw in de Beringse gemeenteraad en het schepencollege en initiatiefneemster van de eerste Verbruikersclub. Haar feministisch verhaal wordt nog elke dag verdergezet: “Zonder Maria Jacobs-Colemont had ik hier waarschijnlijk niet gestaan”, zei schepen Ann-Sofie Vanoverstijns (CD&V).