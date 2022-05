Ben je als Heusdense jongere tevreden over de communicatie van jouw gemeente? Vul de enquête in

Beringen Drie jaar nadat brandweer­man­nen leven laten in brand, worden verdachten opgepakt: “Ze waren toen minderja­rig”

Er is een doorbraak in de zaak rond de brand die in 2019 het leven kostte aan brandweermannen Benni Smulders en Chris Medo. Het parket communiceert vanavond dat er vier arrestaties zijn gebeurd, en dat drie verdachten op het moment van de feiten minderjarig waren. “De brand werd mogelijk per ongeluk veroorzaakt", zegt het parket.

11 mei