Baby Lynn maakt Heusdens vijfgeslacht compleet: “Als ik het aan iemand vertel, denken ze dat ik verkeerd heb geteld”

Sint-Truiden Schaatsple­zier in Sint-Trui­den

Het is geen écht ijs op de schaatsbaan in Sint-Truiden, maar dat merk je met moeite. Het ecologische alternatief is niet alleen volledig CO2-neutraal, ze ziet er ook even nostalgisch uit als een ‘normale’ ijsbaan en je wurmt je voeten evenzeer in te krappe botten met ijzers onder. Dat het kunststoffen exemplaar veel plezier brengt, moge duidelijk zijn.

23 december