Andy schakelt showkoor in om vriendin Larissa ten huwelijk te vragen: “Al in 2019 begonnen met de voorbereidingen”

Heusden-ZolderVoor het meest romantische huwelijksaanzoek van de week moeten we deze week naar Heusden-Zolder kijken. Andy Van Nuffel (33) schakelde het prestigieuze showkoor Amuse in om zijn Larissa (26) de grote vraag te stellen. “We kennen elkaar uit de amateurtheaterwereld, dat thema moest er dus zeker in zitten”, vertelt de gelukkige echtgenoot in spe. Logischerwijze zei Larissa volmondig ja.

Andy en Larissa hebben elk apart een speciale geschiedenis in de oude gebouwen van cultuurcentrum Muze. Ze maakten er beiden jarenlang theater, al liepen ze elkaar nooit tegen het lijf. “De nieuwe locatie van het CC was dus de perfecte plek om deze vraag te stellen en een nieuw hoofdstuk te starten”, glimlacht hij. “De voorbereidingen gaan terug tot in de zomer van 2019. Het plan was om dit allemaal in het voorjaar van 2020 te realiseren. Op dat moment zouden een aantal theaterproducties aflopen en leek het moment me geschikt. Helaas kwam toen corona…”

Andy moest vervolgens schakelen en ging op zoek naar een alternatief. “In het daaropvolgende jaar was ik voortdurend aan het wachten op het geschikte moment. Natuurlijk kwam het thema van een huwelijksaanzoek wel eens ter sprake bij het tv-kijken of aan tafel bij de ouders of schoonouders. Gelukkig kon ik de vraag wanneer een aanzoek zou volgen altijd afwimpelen dat ik niet kon of mocht repeteren met de figuranten door de maatregelen. Iedereen dacht dat ik weer overdreef.”

Maar kijk, Andy was eigenlijk al die tijd bloedserieus. “Het was wel een hele opgave om Larissa ook al die tijd uit de gebouwen van het Cultuurcentrum te houden”, geeft hij toe. “Een rondleiding met directeur Tom was mijn smoes om haar dan toch ter plekke te krijgen. Gelukkig was Tom erg enthousiast en hielp hij zelfs om een echte uitnodiging te maken om alles geloofwaardig te houden.”

“Ik vertelde Larissa dat er een campagne bezig was voor de sociale media. Ze was dus niet argwanend toen ze allemaal fotografen en camera’s zag. Die filmpjes zouden dienen voor een virtuele rondleiding richting het postcoronatijdperk. In feite waren ze er allemaal voor mijn aanzoek. Sabine Schrayen zorgde voor prachtige foto’s, Kick-[as] MEDIA knutselde het filmpje in elkaar. Ook de mensen van het showkoor die aanwezig waren, bleven in aparte groepjes zodat Larissa niets door had.”

De mensen van de techniek Bart en Angelo hadden ’s ochtends al met een stipje op het podium aangeduid waar Larissa zou staan. Na de rondleiding met Larissa door het gebouw nam iedereen de juiste positie in. Larissa werd gevraagd om als vrijwilliger op haar stipje te gaan staan en toen volgde het hele spektakel. Larissa was overmand door emoties en gaf haar jawoord. “In de balzaal zijn we tijdens de rondleiding uiteindelijk nooit geraakt”, geeft Andy nog mee. “Dat hebben we later gelukkig nog goedgemaakt!” Wanneer de twee uiteindelijk in het huwelijksbootje zullen stappen, is nog niet duidelijk. Dat het feest zo romantisch als het aanzoek wordt, durven we nu wél al te voorspellen.

