Amper 12 dagen te leven en toch nog een inzamelactie starten, Ivo (50) doet het: “Eén belofte kan ik niet nakomen, en dat doet pijn”

Heusden-Zolder“Het is geen doei of dag, maar een tot ziens met een glimlach.” Met die boodschap nodigt Ivo Buntinx zijn vrienden uit op een foute party. Om afscheid te nemen, maar vooral ook om het leven een laatste keer te vieren, want op 22 februari zal de prille vijftiger uit Heusden-Zolder euthanasie krijgen. In zijn laatste dagen geniet hij nog voor de volle 100% én probeert hij geld in te zamelen voor vzw Homie: een Hasseltse organisatie die zijn overleden zoon Liam ondersteuning bood. “Nu alles in zijn plooi valt, straal ik weer.”