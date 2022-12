Agressieveling krijgt 140 uur werkstraf voor geweld tegen ex-vrouw

De politie kreeg op 2 oktober 2022 een oproep van de vader van het slachtoffer dat zijn dochter door haar ex was aangevallen. De politie kwam ter plaatse en zag een voertuig op de rijbaan staan met een verbrijzelde ruit rechts vooraan. De vrouw stond op de oprit van de vader en vertoonde een grote buil op haar voorhoofd en een verkleuring aan het rechteroog. Ze zei dat ze door beklaagde bij de keel was gegrepen. Het dochtertje van vijf jaar oud was in de woning aanwezig.

“Papa mag zo niet doen tegen mama, zei het kind. Daarmee werd de schrijnende toestand geschetst. Het kindje is al wenend naar de papa gelopen toen die mama vasthad. Ze zijn 15 jaar samen geweest. Het was niet de eerste keer dat de man een woede-uitbarsting kreeg. Zo had hij al eens met een gsm gegooid en had hij in haar hand gebeten. Het slachtoffer liep een hersenschudding op. De geestesgesteldheid van man is zo pervers dat hij als goede vader de ogen van het kind had afgedekt toen hij de mama een kopstoot gaf. “Als een vrouw zich zo gedraagt, is het te verwachten dat die klappen krijgt,” was een van zijn uitspraken, zei de openbare aanklager op het proces.