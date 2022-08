24 bijzondere bomen krijgen TreeTag

Beringen IN BEELD: Zomerse editie van Paal op Stelten

Dit weekend vindt in Beringen het festival Paal op Stelten plaats. Wat betreft het weer kon de organisatie alvast bijzonder tevreden zijn. Een stralend zonnetje zorgde voor een prachtige editie. “We hebben voor zaterdag 4.000 tickets verkocht en voor zondag zijn er dat 8.000", zegt schepen van Toerisme Werner Janssen (N-VA). “Alles is tot dusver goed verlopen. We zijn zeer tevreden met de opkomst en ook het weer is ideaal: niet te warm, ook dat is perfect!” Zondagavond volgt de climax van het festival. Dan komen Camille, The Starlings, Metejoor, Natalia en 2 Fabiola immers de boel nog wat meer op stelten zetten!

