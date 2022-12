2,5 miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Heusden-Zolder raakten jullie het meest in 2022: van een weggeefactie aan Kasteel Terlaemen tot de staking bij Jumbo

Het meest frappante verhaal van 2022 in Heusden-Zolder is dat van de fietser die dagelijks op de auto’s van garage Auto’s James spuwde. Voor garagist Mesut was de maat helemaal vol. Hij wachtte de fietser op aan de kant van de weg en gooide een emmer koud water over hem heen. “Hij speelt gewoon met onze broodwinning. Zoiets kan toch niet”, klinkt het.

Een ander gek verhaal is dat van de muggenplaag bij Valerie Vanden Eynde en haar gezin. Drie jaar geleden trokken Valerie Ven haar man samen met haar ouders naar Heusden-Zolder om langs het idyllische Vogelzangbos te wonen. “Heerlijk is het hier. We wonen in een grote kangoeroewoning midden in de natuur. Er zijn geen directe buren, alleen bos. En natuurlijk weet je dat als je in de natuur woont, muggen nooit ver weg zijn. Dat is altijd zo geweest”, zegt Valerie. “Maar dit jaar is het echt absurd.” Een muggenexpert geeft een verklaring.

Skireis en dure etentjes

Vorige week werd er een beslissing gemaakt in het tuchtproces van de voormalige directeur van het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder. Hij gaf 10.000 euro uit met de kredietkaart van zijn school voor een skireies en dure etentjes. De Kamer van Beroep van het ministerie van Onderwijs noemt de feiten ‘hallucinant’, maar vindt dat de man wel verder les mag blijven geven. De school reageert verontwaardigd.

Staking

Ook de medewerkers van de Nederlandse winkelketen Jumbo waren misnoegd. Afgelopen zomer legden ze het werk neer. Eerdere gesprekken tussen vakbond en directie leverden niets op, dus ging men over tot actie. “De werkdruk is niet normaal en qua betalingen zijn er veel problemen”, zegt de vakbond.

Volledig scherm Het personeel legde het werk neer, en overweegt dat te herhalen als er niets verandert. © RV

In september moesten we afscheid nemen van Romeo Gonzales-Lopez (24), de jongeman die het leven liet op de oprit van de E314. Op de terugweg naar huis, van zijn vakantiejob als garagist, verloor hij de controle over zijn stuur en botste op een verlichtingspaal. Alle hulp zou te laat komen.

Gloednieuwe BMW

Van jonge knapen die het voorlopig houden bij dromen van een blitse auto tot oude rotten die intussen al tien wagens versleten hebben: wie een hart heeft voor het automerk BMW moest afgelopen zomer op het circuit van Zolder zijn. 10.000 liefhebbers vierden er de 50ste verjaardag met een ritje in een bliksemsnelle M2, een blik op elf unieke ‘art cars’ beschilderd door kunstenaars als Andy Warhol en Roy Liechtenstein én de wereldpremière van de gloednieuwe BMW M3 Touring.

Volledig scherm © Borgerhoff

Begin dit jaar kwamen een heel weekend lang in totaal 500 mensen naar het Kasteel van Terlaemen om een exemplaar van de inboedel gratis mee naar huis te nemen. De familie de Bellefroid gaf haar bezit op deze manier een tweede leven en heel veel mensen - vooral uit de regio - houden graag een souvenir over aan het iconische kasteel. “Natuurlijk zijn we een beetje emotioneel, want het gaat hier toch om bezittingen die al 200 jaar meegaan”, vertelt Nicolas de Bellefroid.

Kangoeroe

Margo Laremans (42) moest afscheid nemen van babykangoerie Eo, die ze maandenlang opvoedde. Eo vertoefde in het najaar van 2021 nog in een geïmproviseerde buidel van het Heusdense Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum, maar in 2022 intussen liep de bijzondere viervoeter al vrolijk rond in het huis van verantwoordelijke Rudi Oyen (50) en zijn vrouw Margo. Niet los, wél in een grote ren pal in hun woonkamer. “Leert hij springen en straks ook buiten zijn, dan vertrekt hij volgende maand al naar zijn nieuwe thuis. Ja, dat zal voor ons een groot gemis zijn.”

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nóg harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

