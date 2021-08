Zwitserse koeien met helikopter van hoge Alpenweide gehaald

Scherpenheuvel-Zichem/Diest Pech, pech, pech: dieven moeten elektri­sche step achterla­ten wegens platte batterij, en even later worden ze nog opgepakt ook

20 augustus Een bewoner en de buurman van een huis in de Ernest Claesstraat in Scherpenheuvel-Zichem merkten afgelopen woensdag rond 16 uur dat twee dieven er vandoor gingen met de elektrische step die geparkeerd stond in de garage van de woning. De verdachten moesten de step echter al snel achtergelaten omdat de batterij leeg was en vluchtten verder via de spoorweg richting Testelt.