Zonder dieet of fitness: tatoeëerder schenkt Sebastian strakke sixpack in twee dagen tijd

Oudste vissers­huis­je van de kust geeft liefdesge­hei­men prijs: “Enorm benieuwd wie dit romanti­sche gedicht hier achterliet”

Het klinkt als muziek in mijn oren, ik ben verliefd als nooit tevoren. Het is het begin van een liefdesboodschap die kan tellen, maar de grote vraag die cafébaas Peter Gadeyne uit Blankenberge zich stelt is: wie schreef het? De man vond het oud liefdesgedicht zondag terug in een verroeste lamp en is benieuwd of de wens van zijn klant is uitgekomen. “Het is een mooi toeval dat ik de liefdesbrief vond aan de vooravond van Valentijnsdag”, glimlacht Peter.