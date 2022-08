Zo ziet de achtling van ‘Octomom’ er nu uit: “Jullie zijn uitzonderlijke rolmodellen”

Herinnert u zich ‘Octomom’ nog? De Amerikaanse (47) veroverde in 2009 het wereldnieuws door een achtling op de wereld te zetten. Nu - 13 jaar later - toont Nadya Suleman een foto van haar omvangrijke kroost naar aanleiding van hun eerste dag op de middelbare school. “Jullie zijn zo respectvol naar jullie medeleerlingen en leerkrachten toe, wees daar trots op. Jullie zijn uitzonderlijke rolmodellen voor de iets jongere studenten”, schreef ze erbij.

Suleman schonk in één klap het leven aan zes jongens en twee meisjes. De bevalling was controversieel omdat haar fertiliteitsarts na een IFV-behandeling maar liefst twaalf embryo’s teruggeplaatst had.

Toen bleek dat Suleman als alleenstaande moeder al zes kinderen had en ook nog eens in de bijstand zat, barstte stevige kritiek los. Er volgden doodsbedreigingen en vandalen gooiden zelfs een babyzitje door de achterruit van haar minivan.

‘Octomom’ werd een begrip, mede door de opmerkelijke beslissingen die ze in haar leven nam. Zo schuimde ze elke mogelijke talkshow af, ging ze aan de slag als stripper en maakte ze zelfs even een uitstapje naar de pornowereld. Alles om toch maar brood op de plank te krijgen voor haar veertien nakomelingen...

“’Octomom’ was een freakshow”, verklaarde ze daar later over. “Niemand wist wie ik echt was. Ja, ik schaam me voor sommige dingen die ik gedaan heb. Elke dag werd ik wakker en voelde ik me dood vanbinnen. Mijn kinderen hebben hiervoor recht op excuses.”

Op een bepaald moment kampte Suleman ook met een alcohol- en drugsverslaving. “Ik zat heel diep”, verklaarde ze in 2017 in een interview met de ‘Daily Mail’. “Ik slikte kalmeerpillen en die mixte ik dan met alcohol. Aan die combinatie is Whitney Houston ook gestorven. Ik wilde hier niet meer zijn, maar mijn kinderen waren er natuurlijk ook nog. Voor hen moest ik doorzetten.”

Suleman werkt nu deeltijds als consulente voor drugs- en alcoholpatiënten. Naar een partner is ze niet op zoek. “Mijn roeping was mama worden, ik ben zielsgelukkig tussen mijn kinderen. Ik wist op voorhand dat een sociaal leven er niet meer zou inzitten, maar dat vind ik niet erg. Ik ben toch niet sociaal.”

Suleman gaf ook toe dat veertien kinderen wat overdreven was. “Ik wilde gewoon een hele hoop kinderen, dat was mijn missie. Over de gevolgen heb ik nooit nagedacht. Dat was stom, onvolwassen en egoïstisch van mij. Maar het is goed nu zoals het is, ik zou me geen ander leven kunnen voorstellen.”

Natuurlijk blijft het lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. “Ik leef van loonbriefje tot loonbriefje, elke dag opnieuw is het een strijd. Gelukkig bestaan er voedselbonnen en krijg ik soms nog iets van dat vreselijke pornogedoe. Zorgen maak ik me niet.”

Suleman probeert nu vooral een zo normaal mogelijk leven te leiden. Noah, Maliyah, Isaiah, Nariyah, Jonah, Makai, Josiah en Jeremiah varen er wel bij. “Elk van jullie bezit een uniek karakter. Ik weet niet waar ik zo veel geluk aan verdiend heb”, luidt de boodschap aan hun adres.