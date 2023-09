Zeldzame giraf zonder vlekken, maar niet langer zonder naam: het volk heeft gekozen

De unieke giraf die op 31 juli zonder vlekkenpatroon werd geboren in de Brights Zoo in Tennessee, heeft een naam. De Amerikaanse dierentuin stelde een shortlist van vier namen op en 40.000 mensen hebben online gestemd op hun favoriet.

Een giraf zonder stippen is zo zeldzaam dat dit nog jonge, vrouwelijke exemplaar waarschijnlijk de enige ter wereld is. Dat beweert de Brights Zoo in Limestone in de Amerikaanse staat Tennessee, waar het dier het levenslicht zag. Zo’n uitzonderlijke geboorte verdient wel wat aandacht, vond de dierentuin. De naam van ‘hun’ giraf zonder vlekken werd dinsdag dan ook live in het programma ‘TODAY’ op NBC bekendgemaakt.

Internauten hadden de keuze tussen vier namen: Kipekee ‘uniek’ in het Swahili), Firayali (‘ongewoon’), Shakiri (‘zij is het mooist’) en Jamella (‘een van grote schoonheid’). Iets meer dan 16.000 van de 40.000 gingen naar Kipekee en dat is meteen de naam van de unieke giraf. “Voor vele bezoekers die we aanspraken, bleek dat de makkelijkste naam voor een kind om uit te spreken”, zei David Bright, directeur van de dierentuin die een familiebedrijf is, in ‘TODAY’. Shakiri eindigde als tweede keuze met meer dan 10.000 stemmen.

Kipekee, intussen al 1,80 meter lang, heeft haar naam dus niet gestolen. Uniek is ze zeker. Volgens de Brights Zoo is ze de eerste van haar soort sinds de geboorte van een andere giraf met een egale kleur in 1972 in Tokyo. “Er zijn dus geen andere levende giraffen met deze kleur”, aldus David Bright.

KIJK. Dit zijn de eerste beelden van de unieke babygiraf zonder stippen