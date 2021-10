Zeldzame eerste druk van Harry Potter-boek verkocht voor bijna 33.000 euro door niemand minder dan... Harry Potter

Op een veiling in het Britse Etwall is een zeldzaam exemplaar van het boek ‘Harry Potter and The Philosopher's Stone’ van de Britse schrijfster J.K. Rowling verkocht voor 27.500 pond (bijna 33.000 euro). Opvallend is de naam van de 33-jarige verkoper: Harry Potter.

Harry Potter uit het plaatsje Waterlooville was acht jaar oud toen J.K. Rowling het eerste boek van haar bestverkopende serie uitbracht. Op een dag kwam zijn vader enthousiast thuis met het boek met op de kaft de naam van zijn zoon, nadat hij er op de radio had over horen vertellen. “De nieuwigheid en het toeval van de naam deden ons het eerste boek openslaan, maar de magie van het verhaal hield ons jaren en jaren aan het lezen. Harry was acht en ik was 12 toen we de boeken voor het eerst samen lazen”, vertelde Harry’s zus Katie daar onlangs over.

Het was kort na het overlijden van vader Potter in 2017 dat de twee zich realiseerden dat hun geliefde Harry Potter-boek een zeldzame eerste druk was, waarvan er slechts 500 bestaan. Het bevat nog een aantal foutjes, zo staat het woord Philosopher’s verkeerd gespeld op de achterflap. “De verkoop van het boek was toen, ondanks zijn financiële waarde, niet interessant voor ons”, aldus Katie Potter. “Het was een van de weinige blijvende, tastbare schatten die we van onze vader hadden. Dus werd het boek opgeborgen in een beschermende boterhamzak in de kast onder de trap, en daar bleef het vier jaar lang.”

Volledig scherm Zeldzame eerste druk van J.K. Rowlings Harry Potter and The Philosopher's Stone. © Hansons Auctioneers

Toch beslisten broer en zus onlangs om het boek te koop aan te bieden. Naar eigen zeggen omdat ze te bang waren om het te beschadigen en ze er op die manier niet meer van konden genieten. “We zijn geen investeerders of verzamelaars, we zijn twee volwassen kinderen die van het leven willen genieten zoals onze vader dat voorschreef - met volle teugen. Het boek is de erfenis die vader ons naliet om dat te doen”, klinkt het.

Hoewel het exemplaar van de familie Potter inderdaad behoorlijk beduimeld is, werd het donderdag op een veiling georganiseerd door Hansons Auctioneers gekocht door een onbekende koper voor in totaal 27.500 pond. Volgens veilingmeester Charles Hanson was de verkoop “magisch en emotioneel”.

De opbrengst van het boek wordt gedeeld tussen Harry Potter en zijn zus Katie en hun kinderen. Met het geld willen ze ook de laatste wens van hun in 2017 overleden vader waarmaken, door zijn assen uit te strooien in Zuid-Afrika.