Zeldzaam geluk: getemde olifant zet in Sri Lanka tweeling op de wereld

De bevalling vond plaats in een weeshuis voor olifanten in Pinnawala, een dorp op circa negentig kilometer van hoofdstad Colombo. Tussen beide geboortes zat bijna vijf uur verschil.

In totaal hebben 81 dikhuiden in het verblijf onderdak gevonden. Voor Surangi (25) was het haar tweede zwangerschap, in 2009 was ze immers ook al eens bevallen. Vader Pandu (17) deelt mee in het geluk.