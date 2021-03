Ze hadden het kunnen denken: politie ontdekt drugsplantage in Pablo’s IJscobar

Drugsonderzoek Berichten­dienst Sky ECC ontkent dat systeem gekraakt is door opsporings­dien­sten

11:44 Berichtendienst Sky ECC spreekt tegen dat het is gekraakt of gehackt door opsporingsdiensten in Nederland of België. Het bedrijf zegt in een verklaring dat het ook niet is benaderd door de autoriteiten, die toegang zouden hebben gekregen tot honderden miljoenen berichten van gebruikers van de versleutelde dienst.