Wie was de lachende internetheld Juan Joya Borja? En wat zei hij eigenlijk echt in dat filmpje?

Een internetlegende is niet meer. De Andalusische komiek en acteur Juan Joya Borja overleed gisteren op 65-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Sevilla. ‘El Risitas’ zal altijd herinnerd worden voor zijn lach: een van de meest aanstekelijke en uiteindelijk meest virale ooit. Maar wat zei hij nu echt in dat beroemde filmpje? En hoe komt het dat het pas jaren later de wereld rondging? Een duik in het excentrieke leven van Juan Joya Borja.

Voor hij een internetfenomeen werd, had Borja er al verschillende jobs op zitten, de ene al met meer succes dan de andere. Zijn avonturen deelde hij graag in verschillende Spaanse televisieshows. Maar omdat hij telkens werd neergezet als een ietwat ordinair figuur -ergens tussen ‘Boer Charel’ en ‘Kamiel Spiessens’ in- bleef een grote tv-carrière uit. Wel kreeg hij er door zijn kenmerkende lach snel de bijnaam ‘El Risitas’, vrij vertaald ‘Meneer Giechel’. Tijdens een van zijn eerste passages op de Spaanse televisie, in 2000, vertelt Borja in de tv-show ‘Ratones Coloraos’, ‘Gekleurde Muizen’, een verzonnen verhaal over zijn tandartspraktijk in Mexico.

Hilarische anekdote

Zijn volgende passage in ‘Ratones Coloraos’ in 2002 veranderde alles voor Borja, maar dat zou pas dertien jaar later duidelijk worden. In het programma vertelt Borja over een incident toen hij werkte als keukenhulp in een restaurant. Terwijl hij zichzelf constant onderbreekt met zijn aanstekelijke lach, beschrijft hij hoe hij ‘s nachts negentien paellapannen in de zee liet weken in plaats van ze zelf af te wassen. Maar wanneer hij de volgende ochtend ging kijken, bleek het getijde alle pannen weggespoeld te hebben.

Moslimbroederschap

In Spanje verzamelde het originele filmpje in de loop der jaren een miljoen views, maar pas twaalf jaar later trok het ook buiten Spanje de aandacht. In 2014 gebruikte de moslimbroederschap het filmpje voor een parodie over de Abdel Fattah el-Sisi, die toen de Egyptische presidentsverkiezingen had gewonnen. Een maand later gebruikten ook Oekraïeners het filmpje om de Russische president Vladimir Poetin uit te lachen.

Parodieën

In 2015 ging het filmpje helemaal viraal dankzij een parodie over Apple. Borja werd er ondertiteld als Apple-ingenieur die vertelt hoe hij zich de woede van CEO Tim Cook op de hals haalde nadat bleek dat er geen extra USB-poorten in de nieuwe MacBook waren verwerkt.

Het hek was van de dam en talloze parodieën schoten als paddenstoelen uit de grond. Ook de versie waarin Borja de bunker van Hitler bezoekt, werd een schot in de roos.

Ook in België werd het filmpje van ‘El Risitas’ regelmatig gebruikt voor parodieën. Zo moesten de penalty’s van Anderlecht eraan geloven. En ook over Sihame El Kaouakibi werd recent een parodie gemaakt: daar ontpopt Borja zich plots als de Spaanse boekhouder van El Kaouakibi.

Finse reclamespot

Ondanks zijn faam als internetfenomeen, bleef Borja vooral op de Spaanse televisie een vaste klant. Hij speelde wel nog mee in een Finse reclamespot voor pizza.

De laatste maanden ging het bergaf met Borja’s gezondheid. In september werd hij opgenomen in het ziekenhuis met een vasculair probleem. Artsen moesten ook een been amputeren. Gisteren werd Borja opnieuw in allerijl naar het ziekenhuis gevoerd, waar hij enkele uren later overleed.