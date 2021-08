Wie niet op kraambezoek kan in Japan, krijgt van ouders baby-rijstzak om te ‘knuffelen’

Australi­sche vergeet winnend Lottobil­jet tijdens lockdown: “Duizend andere dingen aan mijn hoofd”

2 augustus Door de corona-lockdown in Sydney merkte een Australische pas na twee weken dat ze loterijmiljonair was geworden. De winnende combinatie kwam al op 21 juli uit de trommel, maar door de lockdown had ze haar biljet helemaal niet gecontroleerd, citeerde de Australische omroep 9News maandag de vrouw uit de buitenwijk Fairfield. "Ik had duizend andere dingen aan mijn hoofd."