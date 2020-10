Welkom kleine ‘Pistache’: puppy met groene vacht geboren op Sardinië, “de kleur van de hoop”

Weet wat je huisdier eet: wat zit er écht in de voeding van Max en Minoes?

5 september Ook onze huisdieren schrokken wat op: waar de gemiddelde kat 98 kilo aan voer per jaar oppeuzelt, heeft een middelgrote hond jaarlijks liefst 211 kilo aan brokken en natvoer nodig. Al hoeven daar geen extra dieren voor geslacht: als ‘vlees’ of ‘vis’ in honden- en kattenvoer gebruiken fabrikanten steevast slachtafval, tot verhakselde kuikentjes toe. Onze journalist zocht uit of dit wel gezond en kwalitatief genoeg is voor onze huisdieren.