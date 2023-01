Waze slaat weer toe: radiopresentatrice wil met haar wagen over brug rijden, maar belandt zo op... een ferry

Niet haar snuggerste moment: een Britse radiopresentator dacht via een brug de Thames in Londen over te steken, maar belandde met haar wagen op een ferry. Toen Sophie Montague besefte wat wat voor blunder ze begaan had, maakte ze met de nodige zelfspot een filmpje op TikTok. Zelf wijt ze de foute inschatting aan een iets te blind vertrouwen in Waze.

Met het schaamrood op de wangen verschijnt Montague in beeld. “Hoe heb ik dit nu weer geflikt?”, vraagt ze zich af. “Ik probeerde de Thames over te steken via iets dat op een weg leek. Maar hier zit ik nu, op een ferry.”

Montague blijft er even sprakeloos bij. “Mijn enige doel was naar het werk pendelen. Ik dacht dat ik de weg volgde. En zie me nu zitten, op een verdomde veerboot. Hoe zelfs? Maar bon, ik zal nu maar van mijn boottocht genieten.”

Op algemene vraag van haar volgers kwam er ook nog een tweede filmpje. “Waze heeft zichzelf deze keer echt overtroffen. Het voelt alsof ik dronken ben, alles draait.” Na de korte overzet bereikte ze veilig en wel haar werkplek.

@sophmontague Replying to @Londonfashionqueen ♬ original sound - Soph Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Net hetzelfde meegemaakt”

Sommige surfers vragen zich af of Montague niet een en ander in scène zette om extra fans te scoren op TikTok. De gratis boottocht naar de wijk Woolwich kan echter wel degelijk voor verwarring zorgen omdat de toegang meteen na een rondpunt ligt. “Op die plek heb ik net hetzelfde meegemaakt. Ik begon al te wenen omdat we dachten dat we in Frankrijk zouden eindigen”, reageerde een zekere Shannon Dobell.

Ook Twittergebruiker @itsshabs beleefde er een hachelijk avontuur. “Ik wist totaal niet dat er een ferry naar Woolwich vaarde. Toen Waze me naar de rivier leidde, dacht ik dat die app me wilde vermoorden”, schreef hij in 2021.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Nog in dat jaar deed ook Jason zijn beklag. “Hoe slecht is het wegenplan van Waze? Nu moet ik aan mijn vriendin uitleggen dat ik 2,5 uur te laat ben voor de brunch omdat ik op een ferry beland ben...”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Onderstaande Twittergebruiker gooide Waze na zo'n farce zelfs overboord. “Ik was wel sneller thuis, maar dat is het punt niet”, luidde zijn commentaar. Bij deze gunnen we dus het voordeel van de twijfel aan Montague.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.