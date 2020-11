Wat boer één niet lukt, lukt nummer twee en drie ook niet: kettingreactie van vastzittende boeren in Nederland

Drie vrouwen zakken in de modder tijdens wandeling, brandweer moet hen bevrijden

25 februari Een wandeling in de buurt van Alden Biesen in Bilzen zal drie vrouwen uit Borgloon nog lang bij blijven, want het drietal geraakte maandagnamiddag in een hachelijke situatie terecht toen ze in de modder wegzakten. De dames waren tijdens hun wandeling afgeweken van het pad.