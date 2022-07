Walrus Freya maakt het te bont in Noorwegen

Freya, de kolossale walrus, gemakkelijk te onderscheiden door een schattige roze vlek op haar neus, lijkt op een grote Europese tour. Eerder werd ze al gespot voor de kusten van Duitsland, Denemarken en Schotland. Even sluimeren en zonnebaden op een aantal zeeschepen en dan reist ze verder. In oktober vorig jaar nam ze in Nederland de tijd om uit te rusten op onderzeeër . Het dier is recentelijk gespot in Noorwegen.

Walrus Freya is aangekomen op haar volgende stop tijdens haar Europese tour: Noorwegen. Alleen heeft het massieve zoogdier deze keer heel wat chaos aangericht in haar tijdelijke verblijfplaats. De Scandinavische krant ‘NH News’ meldt dat Freya, die zowat 1.500 pond weegt, in haar eindeloze jacht op zonnige dutjes links en rechts relatief kleine Scandinavische boten tot zinken heeft gebracht.

Booteigenaren die aanmeren bij Freya’s nieuwe Scandinavische onderkomen zijn dan ook best boos. “Ik wil haar niet op de steiger of op mijn boot”, vertelt een van hen aan de Duitse omroep ‘Deutsche Well’. Lokale autoriteiten en mariene wetenschappers hebben een plan bedacht. Zoals NBC meldt, zal Freya een drijvend dok krijgen dat haar magnifieke gewicht kan dragen. Als ze daar eenmaal aan gewend is, zullen ze haar voorzichtig naar een nieuw huis langs de kust brengen.

Freya heeft de status van beroemdheid ontwikkeld, omdat walrussen zeer zeldzaam zijn in deze streken. Ze komt normaal voor in de poolcirkel en is nu zo’n 400 mijl van huis, en het is onduidelijk waarom ze in het zuiden is terechtgekomen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LEES OOK:

BEKIJK OOK: