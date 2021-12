Waar een gek misverstand toe kan leiden: volg de Kerstman hier live op zijn wereldreis

Pandemie of niet, ook dit jaar is de grote kindervriend met zijn slee vertrokken vanaf de Noordpool. Het goede nieuws: u hoeft geen moment van zijn reis te missen dankzij de geanimeerde beelden van het North American Aerospace Defense Command (NORAD). Via een teller kan u ook op de voet volgen hoeveel cadeautjes de Kerstman al afgeleverd heeft.

Maar hoe is zo’n ludieke missie in hemelsnaam verzeild geraakt bij een militaire organisatie die normaal over het luchtruim van de Verenigde Staten en Canada waakt? Wel, daar zit volgens de legende een heel bijzonder verhaal achter.

Volledig scherm Vanuit het NORAD wordt de locatie van de Kerstman goed in de gaten gehouden. © via REUTERS

Misverstand

Alles berust op een misverstand, zo blijkt. In 1955 plaatste een warenhuis in Colorado Springs een advertentie in de lokale krant met een telefoonnummer. Daar konden kinderen naar bellen als ze met de Kerstman wilden spreken.

Het nummer in kwestie leidde echter niet naar een hutje in Lapland, maar wel naar kolonel Harry Shoup. Hij was verantwoordelijk voor de noodtelefoon van het Continental Air Defense Command (de voorloper van NORAD; nvdr). Slechts één andere persoon - een viersterrengeneraal in het Pentagon - had dat geheime nummer.

Volledig scherm © AP

“Beste ‘ho-ho-ho’ bovengehaald”

Zijn verbazing was dan ook groot toen aan de andere kant van de lijn een kinderstem vroeg of hij met de Kerstman sprak. “Hij dacht eerst dat het een grap was en was daar best geïrriteerd door”, vertelden zijn zoon en twee dochters zeven jaar geleden. “Toen de jongen in tranen uitbarstte, besefte hij echter dat het menens was. Hij haalde zijn beste ‘ho-ho-ho’ boven en vroeg of de jongen het voorbije jaar braaf geweest was. Toen hij daarna de moeder aan de lijn kreeg, realiseerde hij zich wat er gebeurd was.”

De telefoon bleef de rest van de avond roodgloeiend staan. Een militair had intussen de opdracht gekregen om de bellers live updates te geven omtrent de locatie van de Kerstman.

Gloeiend rode neus

Vanwege het gigantische succes besloot de organisatie om de traditie verder te zetten. Sinds 1958 kunnen Amerikaanse en Canadese kinderen daarom elke kerstavond naar een nummer bellen waar de militairen de actuele positie van de Kerstman doorgeven. Ook dit jaar zitten medewerkers paraat, al zijn het er wel minder vanwege de coronabeperkingen. Vanaf 1997 werden de updates door NORAD ook op het internet gedeeld.

Voor de satellieten van het leger is het trouwens kinderspel om de slee in de gaten te houden. “De gloeiend rode neus van rendier Rudolf geeft een infrarood signaal af dat lijkt op een raket", luidt de officiële uitleg.

Volledig scherm © AP

Google

NORAD is overigens niet de enige organisatie die de Kerstman vandaag goed in de gaten houdt. Ook Google heeft een ‘Santa Tracker’ die zijn reis zorgvuldig vastlegt. Een aantal jaar werkte Google nog mee aan de tracker van NORAD, maar het internetbedrijf besloot in 2012 een eigen versie te lanceren. Wie beide trackers tegelijkertijd volgt, zal zien dat de locaties van beide Kerstmannen niet altijd overeen komen. Mogelijk ligt dat aan enige vertraging op de lijnen.

Of NORAD enig idee heeft wanneer de Kerstman in België belandt? “Daar kunnen we niets over zeggen”, luidt het antwoord. “De Kerstman heeft de leiding, wij volgen hem alleen maar.”

Volledig scherm © AP