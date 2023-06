Waalse Emmanuel heeft bijzondere jobtitel en die zorgt voor enige hilariteit: “Alleen in België”

Chocola­tier Oliver (24) maakt exacte replica van King Charles’ kroon, inclusief 400 (!) edelstenen in suiker

“Het is mijn meest gedetailleerde project ooit. Ik wou mezelf overtreffen.” En of hij dat gedaan heeft. Chocolatier Oliver Van Nueten (24) uit Knokke-Heist maakte een exacte replica van de St. Edward’s Crown, inclusief vierhonderd (!) edelstenen. Zijn ingrediënten? Donkere chocolade en suiker. Het resultaat is verbluffend. “Mijn ultieme ambitie is om de kroon persoonlijk te overhandigen in Buckingham Palace”, zegt Oliver, die met het kunstwerk lang niet aan zijn proefstuk toe is.