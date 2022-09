Vrouwen bedenken creatieve manier om meisje gratis Disneyland Parijs binnen te smokkelen

De prijzen swingen ook bij Disneyland Parijs de pan uit. Om de kosten enigszins te drukken, bedachten twee vrouwen een creatieve oplossing. Ze smokkelden een meisje dat normaal gezien de volle pot had moeten betalen in een... buggy het attractiepark binnen.

Het kind zat als een sardientje in de kinderwagen gepropt. De lach van de dame die de tickets controleert, leek te verraden dat ze wel iets doorhad. Maar de truc werkte uiteindelijk wel. Toen het duo een eind voorbij de ingang was, werd de jonge ‘Assepoester’ uit haar benarde positie bevrijd.

Het filmpje, dat inmiddels al bijna 9 miljoen keer bekeken is op TikTok, lokt gemengde reacties uit. “Ik sta hier volledig achter. Wij zijn in mei naar Disneyland geweest. De prijzen waren zo hoog dat het wel leek alsof we een tweede hypotheek op ons huis namen”, klinkt het onder meer.

“Geen enkele schaamte”

In het kamp van de tegenstanders heerst eerder ongenoegen. “Ik blijf me verbazen over het feit dat sommige mensen geen enkele schaamte kennen”, reageerde iemand. Of nog: “Ik zou het nog begrijpen als ze vier kinderen hadden, maar nu? Of hadden ze dat geld misschien nodig om de benzine te betalen?”

Ook enkele ex-werkneemsters van Disneyland mengden zich in de discussie. Zij gaven stuk voor stuk toe dat ze aan de kassa wel eens een oogje dichtknepen. “Geloof me: we weten het wel als we in de maling genomen worden, maar we lieten dat gewoon passeren. Als het kereltje in de koets zei dat hij twee jaar oud was, wenste ik hem een prettige dag”, luidde de teneur.

Van zodra zoon- of dochterlief 3 jaar oud is, moeten ouders 122 euro ophoesten voor de toegang tot Disneyland en Walt Disney Studios Park. Wie jonger is, mag gratis binnen. Vanaf 12 jaar moet 130 euro betaald worden, een stijging van 25 euro in een jaar tijd.