Vrouw wordt wakker en vindt serval op haar bed

Een Amerikaanse vrouw trof vorige week een nogal speciale gast aan in haar bed. Toen ze ‘s morgens wakker werd stond ze plots oog in oog met een serval. “Ik wist meteen dat dat geen gewone huiskat was”, aldus de geschrokken vrouw.

Kristine Frank uit Atlanta was op 30 juni nog rustig aan het slapen, toen haar man de hond juist had uitgelaten. “Opeens hoor ik een dreun op het bed”, zegt Kristine. De vrouw vertelt aan lokale nieuwsmedia hoe ze haar ogen opende en een grote gevlekte wilde kat op slechts 15 centimeter van haar zag: “Het was groot. Het was eng. Ik wist meteen dat dat geen gewone huiskat was.”

De vrouw begint daarop te schreeuwen naar haar man Dave, waardoor de serval van het bed duikt en in de hoek kruipt. Dave slaagt er uiteindelijk in om het beest via een deur naar buiten te jagen, terwijl zijn vrouw kan ontsnappen.

Kristine is dankbaar dat niemand gewond is geraakt, maar ze vraagt zich wel af wat er was gebeurd als ze niet zo veel geluk had gehad die dag: “Stel dat mijn hond binnen was geweest, of als ik kleine kinderen in huis had. Wat waren dan de gevolgen geweest?”

Een week later kon een dierenhulporganisatie de serval vangen en in beslag nemen. Vermoedelijk werd de wilde kat eerder als huisdier gehouden. “Deze dieren zijn niet bedoeld voor privébezit”, zegt een medewerker van het Animal Legal Defense Fund. “De handel in wilde katten is in dit land echter niet goed gereguleerd, wat ertoe leidt dat veel soorten wilde katten, waaronder servals, hun leven leiden in privéwoningen die niet geschikt zijn voor het natuurlijke gedrag dat ze vertonen.”

