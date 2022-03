Vrouw vlucht huilend straat op door spin in gootsteen, Nederlandse politie steekt handje toe

De politie, uw vriend. Ook als er een ongewenste spin in de buurt is. Een Nederlandse vrouw die gisteren in paniek de straat oprende, was dolblij toen er per toeval een patrouille passeerde.

Rond 15.20 uur zagen agenten een vrouw huilend op straat zitten in de Friese hoofdstad Leeuwarden. Na een gesprek bleek dat de vrouw overstuur was omdat er een spin in haar gootsteen zat. Na de onaangename vondst was ze in tranen naar buiten gevlucht.

In eerste instantie ging de politie ervan uit dat er iets anders aan de hand was, laat een agent weten. “Gelukkig bleek het mee te vallen. Van zodra de spin uit haar huis gehaald was, kon de vrouw weer rustig naar binnen.”

Het is de politie niet duidelijk om welke spinnensoort het ging. “Maar het was geen giftige in ieder geval.”

