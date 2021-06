Vrouw krijgt portemonnee terug nadat ze hem 46 jaar geleden verloor

De post werd op sociale media meer dan duizend keer gedeeld. Colleen Distin, die ondertussen heel wat berichtjes had gekregen, liet enkele uren later weten dat de portemonnee van haar was. De vrouw ging de portemonnee meteen ophalen en beschreef het als “het openen van een tijdscapsule”. Distin zou de portemonnee verloren zijn in 1975, toen het theater nog een bioscoop was.

Emotioneel moment

Volgens de vrouw zat er ook een cheque van 200 dollar (zo’n 164 euro) in de portemonnee. Die was nu niet meer te vinden. “Ik had de dag nadat ik de portemonnee kwijt was meteen naar de bioscoop gebeld om te vragen of iemand misschien iets had gevonden, maar dat was niet het geval”, aldus Distin. De vrouw was erg blij met de vondst. Het terugzien van de oude foto’s, waaronder enkelen van haar overleden moeder, waren voor haar dan ook een emotioneel moment. “Ik denk dat het verhaal veel mensen heeft geraakt”, klinkt het.