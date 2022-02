Vrouw bevalt tijdens trans-Atlantische vlucht van Ghana naar VS

De vrouw uit Ghana gaf enkel de initialen GG op als identificatie. Haar bevalling was volgens een ooggetuige uitgerekend voor later in de maand februari. Maar zo lang wou de baby in haar buik blijkbaar niet meer wachten.

Plots klonk er een oproep voor medische assistentie door de intercom van het vliegtuig, dat op weg was van Ghana naar Washington in de VS. Dat zorgde even voor verwarring bij de passagiers, vertelt journaliste Nancy Adobea Anane, die ook op het vliegtuig zat, aan de BBC. “Ik maakte me zorgen over de veiligheid van de baby en van de moeder, en over de mogelijkheid dat we een omweg zouden maken voor een noodlanding.”