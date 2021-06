Vriendinnen bengelen met hun boot vervaarlijk over rand van afgrond: “Ze hadden het te druk met kletsen en misten zo waarschuwingsborden”

Recept voor asperges in het Belgisch Staatsblad is wereld­nieuws

2 juni Een recept voor asperges in zes stappen. Dat ontdekte een jurist afgelopen week tot zijn verbazing in het Belgisch Staatsblad. Hij deelde het hilarische nieuws op Twitter en sindsdien is de nogal ‘smakelijke regel’ de wereld rondgegaan. Van de Britse BBC over de Amerikaanse CNN tot een Russische krant, allemaal namen ze het nieuws gretig over.