Vrienden vissen gezonken iPhone uit kanaal met MagSafe-oplader

Bierbeek “Water? Elke middag mijn pintje bier!”: Maria (102) deelt haar geheim voor een lang en gelukkig leven

12 mei Dinsdag bracht burgemeester Johan Vanhulst een bezoek aan de derde oudste inwoner van Bierbeek. Daar woont Maria Coopmans nog steeds in het ouderlijk huis waar zij 102 jaar geleden geboren is. “Ik ben zo gelukkig hier in mijn ‘huizeke’: ik doe wat ik wil en ik eet wat ik wil”, vertelt Maria.