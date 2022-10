Volgende week 37 graden? Veel mensen van slag door foutje in systeem van Buienradar

Pak toch maar niet direct je zwembroek en zonnecrème, maar als we Buienradar mogen geloven wordt het vanaf volgende week vrijdag tropisch warm in ons land. Eerst zeer heet met 37 graden Celsius, en in de dagen daarna aanhoudend temperaturen van dik boven de 30. Klopt natuurlijk niet, zo eind oktober. “Een foutje van onze toeleverancier”, klinkt het.

Een meteoroloog van één van de grootste weerbedrijven van Nederland kwam er vanochtend vroeg achter toen hij aan zijn dienst begon, en maakte er meteen melding van: oei, buienradar lijkt kapot.



Maar ondertussen hebben duizenden mensen, zowel Nederlanders als Belgen, de bijzondere weervoorspelling al gezien. In groepsapps en op sociale media buitelen mensen over elkaar heen met grappen over het foutje. “Volgende week zit deze jongen op het terras”, meldt iemand vrolijk op Twitter. Ook RTL-weervrouw Helga van Leur keek verbaasd op: “Als dit uitkomt, vreet ik mijn bikini op", grapt zij. VUB-professor Marijke Huysmans toont zich bezorgd: “Euh, buienradar, are you OK?”

“Vervelende fout”

“Jullie maken ons toch niet blij met een dode mus?” vraagt iemand op Twitter aan Buienradar. Helaas, toch wel, moet Buienradar-baas Niels de Kind bekennen. “Iedereen snapt wel dat dit een vervelende fout is, die direct hersteld gaat worden”, zo reageert hij.



Wat is er gebeurd? Buienradar krijgt de weergegevens aangeleverd van een extern bedrijf. Daar is een foutje in de data ontstaan, die één op één is doorgekomen op de website en app.

Herstellen

“Het is onze meteoroloog vanochtend vroeg ook opgevallen. We moeten het vervolgens bij dat bedrijf melden, die moet dat herstellen.” Buienradar zegt de gegevens zelf ook handmatig te kunnen aanpassen. “Daar zijn we nu mee bezig.” Toch is de boel niet zomaar hersteld. De weersite verwacht daar een paar uur voor nodig te hebben. Voorlopig ziet de 14-daagse weersverwachting er voor Brussel dus nog even zo uit:

Volledig scherm Nee, het gaat volgende week niet echt zo tropisch warm worden. © Buienradar

Het échte weer de volgende dagen wordt dan misschien niet tropisch, maar wel opvallend lenteachtig - toch als we geluk hebben qua regen en buien. De maxima tikken op meerdere dagen mogelijk de 20 graden aan. Als de zon kan doordrukken, wordt het op zijn minst toch terrasjesweer. En daar tekenen we in oktober graag voor.

