Vliegende motorfiets nu al te koop in Japan voor 778.000 euro

Blinde Sophia ontdekt na oogopera­tie hoe haar reddende engel eruitziet: “Hij was nog knapper dan ik in gedachten had”

Een blinde vrouw die haar zicht na een operatie geleidelijk aan herwon, is stapelverliefd geworden op haar reddende engel. Christian Corah bleef Sophia (24) tijdens die calvarietocht door dik en dun steunen, maar zij had amper een idee van hoe hij eruitzag. Nadat ze onder het mes gegaan was, ging een heel nieuwe wereld voor haar open. “Hij was nog knapper dan ik in gedachten had”, aldus Sophia. De jongedame legde haar hart op tafel, intussen zijn de tortelduifjes in het huwelijksbootje gestapt.

24 augustus