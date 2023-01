Vissen van Japanse Youtuber besturen Nintendo Switch-controller, veranderen avatar en zetten geld op account

In Japan zijn gamende vissen erin geslaagd om in te loggen in het Nintendo Switch-profiel van hun baasje, zijn avatar te veranderen, een Paypal-account aan te maken en enkele aankopen te doen. En dat allemaal tijdens een livestream op Youtube. De video waarin het avontuur van de vissen te herbekijken is, is intussen al 480 duizend keer bekeken.